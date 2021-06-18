Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 июня 2021 года: медики подтвердили 13 летальных случаев

Опасный вирус вызывает тяжелые последствия Фото: Артем КИЛЬКИН

За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике медики диагностировали 227 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За 17 июня провели еще 490 лабораторных исследований, в ходе которых выявили 155 случаев заболевания COVID-19, а у 72 пациентов такой диагноз установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

У 72 пациентов диагноз установили после сдачи анализов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Минздраве также уточнили, что за день были сняты с учета 111 пациентов, которые полностью выздоровели. Не смогли справиться с болезнью и скончались 13 человек. Кроме того, результаты проведенного экспресс-тестирования показали, что два жителя уже переболели коронавирусом раньше.

С учетом последних данных, коронавирусной инфекцией в ДНР заразились 41 151 человек. Продолжают лечение 3 441 больной, выписались из больниц 34 958 пациентов, умерли от ковида 3 152 жителя Республики.

Напомним, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключает введения новых ограничений в случае роста заболеваемости COVID-19. Об этом он сообщил на встрече с журналистами.

- Мы с Российской Федерацией находимся в одном эпидемиологическом поле. Как там происходит ситуация, так она отражается и на нас. Исключать ничего нельзя по поводу новых ограничений, но надеюсь, до этого не дойдет. Тем, кто не привился, следует носить маски и сохранять дистанцию. Делаю большую ставку на вакцинацию, - подчеркнул руководитель страны.

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