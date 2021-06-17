Красный Крест выдал жителям прифронтового района Донецка цыплят кур-несушек

Эта раздача - часть крупномасштабных агропроектов МККК Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Международный Комитет Красного Креста продолжает помогать жителям республик Донбасса. На этой неделе сотрудники МККК выдали людям, проживающим в прифронтовом Куйбышевском районе Донецка, кур-несушек, корм для птиц и крупорушку.

Гуманитарную помощь разделили на 100 семей. Каждая из них получила по 13 цыплят и по 300 килограммов корма, еще 300 килограммов международники привезут в конце лета.

Каждой семье выдали по 13 цыплят Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Каждому домохозяйству выдали по 13 цыплят, 300 кг корма для птиц и крупорушке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Для жителей прифронтовых населенных пунктов помощь Красного Креста – ощутима.

- Мы всегда благодарны им за помощь, они привозят нам и продукты, и стройматериалы, а теперь и курочек, - говорит местная жительница Валентина. - 13 цыплят для нас - очень серьезная помощь. Если все получится хорошо, то яйца можно будет даже продавать на местном рынке - и немного заработать. Мы с мужем живем недалеко от аэропорта, у нас свое небольшое хозяйство, потому что пенсия у нас минимальная и приходится как-то находить выходы.

Помощь получили 100 семей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Эта раздача - часть крупномасштабных агропроектов МККК, которые реализуются с 2017 года.

- Основная идея этих проектов - помочь пострадавшему населению увеличить собственное производство продуктов питания и снизить их зависимость от внешней поддержки, - говорят представители Красного Креста.

В этом году около 19 тысяч птиц породы Хайсекс Браун будут розданы жителям прифронтовых населенных пунктов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Люди всегда благодарны Красному Кресту за помощь Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В этом году международники планируют обеспечить курами-несушками – 800 семей.

- Около 19 тысяч птиц породы Хайсекс Браун будут розданы по разным локациям, - сказали в МККК.

В Красном Кресте отметили, что помогают тем людям, которые живут в частном секторе и имеют опыт разведения птицы, у которых есть курятники и возможность содержания поголовья.

- Оказывая поддержку пострадавшему населению, мы уделяем основное внимание людям, живущим вблизи линии соприкосновения и переселенцам, - рассказывают в Международном Комитете. – Мы предоставляем строительные материалы для восстановления поврежденных домов, основные продукты питания и средства гигиены, реализуем различные агропроекты, раздаем уголь, чтобы люди могли отапливать свои дома в зимний период.

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