Премьер-Лига ДНР по футболу: Донецкий «Шахтер» выиграл у макеевского «Бажановца» со счетом 4:1

Руслан Богданов (справа) и депутат Народного Совета Кирилл Макаров надевают на юных футболистов заслуженные медали. Фото: «Атлант-Донбасс»

Новая команда «Шахтер» (Донецк), созданная в основном из выпускников и учеников Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки, на центральный матч шестого тура Премьер-Лиги Донецкой Народной Республики, который проходил на столичном стадионе «Боссе Арена», вышла фаворитом. Однако уже на 23 минуте гости - макеевский «Бажановец» - забили в ворота горняков гол. Эксперты перед матчем рассказывали, что соперники «Шахтера» целую неделю настраивались на победу над фаворитом престижных соревнований. Амбициозных горняков это только подзадорило, и они больше не дали ни одного шанса на победу «бажановцам». 4:1 - с таким счетом команды покинули поле.

Волевая победа в принципиальном противостоянии

- Игра была захватывающей - отличный матч! Очень напряженный, несмотря на крупный счет. «Шахтер» вырвал волевую победу в принципиальном противостоянии, - отметил в комментарии «КП» вице-президент ФК «Шахтер», учредитель компании «Атлант-Донбасс» Руслан Богданов.

Перед награждением чемпиона Премьер-Лиги по футболу. Фото: «АТЛАНТ-ДОНБАСС»

Наградили победителей турнира почетные гости, в лице учредителя компании «Атлант-Донбасс» и вице президента ФК «Шахтер» Руслана Богданова, так же вручали кубки и медали: глава администрации города Макеевки, секретарь местного отделения Общественного Движения «Донецкая Республика» Макеевки Сергей Голощапов, президент Республиканского футбольного союза Донецкой Народной Республики Павел Давыденко, ветеран Крымского и Донецкого футбола Анатолий Елясин и начальник отдела физической культуры, спорта и туризма Владислав Тычинский.

Во время матча генеральный директор ФК «Шахтер» Руслан Чередников вручил вице-президенту ФК «Шахтер» Руслану Богданову футболку с логотипом любимой команды, значки и другую фирменную атрибутику.

Игры и тренировки спортклуба «Академия футбола «Шахтер Донбасса», куда входит и нынешний чемпион сезона - команда «Шахтер» (Донецк), проходят под патронатом общественного деятеля Республики Виталия Метлы при поддержке спортивно-патриотического клуба «ВЕЛЕС».

Генеральный директор ФК «Шахтер» Руслан Чередников вручил Руслану Богданову футболку с логотипом любимой команды

Шанс на достижение своих целей

Руслан Богданов уверен, что молодежь Республики необходимо направлять в правильное русло. Должно быть занятие по душе: будь то спорт или творчество. И этому нужно всячески способствовать!

Например, «Атлант-Донбасс» - постоянный партнер и спонсор ежегодного фестиваля смешанных единоборств. Турниры ММА (смешанных боевых искусств) проходят по инициативе Почетного президента Спортивно-патриотического клуба «ВЕЛЕС» Виталия Метлы.

- Мы стремимся на примере участников турниров донести до подрастающего поколения, что благодаря спорту и ведению здорового образа жизни каждый может получить шанс на успех, закалить характер, научиться работать на результат и достичь своих целей, - рассказывает Руслан Иванович.

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