Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 июня 2021 года: Лечатся от Covid-19 3338 человек

В Республике на кислородной поддержке находится 561 пациент Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 41 324 человек.

- За 16 июня проведено 660 исследований, из них выявлено 186 случаев заболевания и у 44 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, на лечении (стационарном и амбулаторном) от коронавируса находятся 3 338 пациентов, выписаны – 34 847 человек, летальных случаев – 3139.

За сутки в Республике выявлено 82 случая пневмоний.

- Это на 5 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 69. Всего на лечении 1188 пациентов с пневмониями, из них 561 - на кислородной поддержке (плюс 22 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1894 пациентов, ранее переболевший Covid-19.

Всего в мире на утро 17 июня 175 789 726 подтвержденных заболевших COVID-19 (+430 125 за сутки).

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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