Герои, которые с честью выполнили свой долг: В ЛНР провели в последний путь военнослужащих, погибших в результате нападения украинских диверсантов

Воинский салют. Фото: ЛИЦ / Марина Сулименко

В Кировске провели в последний путь пятерых военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики, погибших в результате нападения украинской диверсионно-разведывательной группы на наблюдательный пост в районе поселка Голубовское.

В церемонии прощания приняли участие больше полутора тысяч человек, среди которых и Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Защитники ЛНР являлись примером исполнения гражданского долга, - сказал руководитель государства. - Погибшие являются героями, которые с честью выполнили свой долг.

Глава ЛНР принес соболезнования каждой семье погибших военнослужащих. Фото: ЛИЦ / Марина Сулименко

Пасечник напомнил, что диверсия у поселка Голубовский была санкционирована высшим военным и политическим руководством Украины.

- ЛНР приложит все усилия для поиска убийц защитников Республики, которых будут судить по законам военного времени, - отметил Леонид Иванович.

В ЛНР провели в последний путь военнослужащих, погибших в результате нападения украинской ДРГ. Фото: ЛИЦ / Марина Сулименко

Военнослужащие Народной милиции ЛНР были захоронены на Аллее Славы центрального кладбища Кировска.

Украинская диверсионно-разведывательная группа напала на наблюдательный пост военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики 11 июня. В результате диверсии хладнокровно были убиты пятеро защитников ЛНР из батальона «Призрак»:

Сергей Кочетов;

Сергей Иванов;

Вячеслав Петров;

Евгений Дымченко;

Андрей Суслов.

Военнослужащих похоронили на Аллее Славы центрального кладбища Кировска. Фото: ЛИЦ / Марина Сулименко

Защитников ЛНР похоронили на Аллее Славы. Фото: ЛИЦ / Марина Сулименко

Тем временем Генеральная прокуратура Республики возбудила уголовное дело по факту убийства пятерых защитников ЛНР.

Ранее сообщалось, что Киев отрицает свою причастность к гибели военнослужащих ЛНР.

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