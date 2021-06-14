Герои, которые с честью выполнили свой долг: В ЛНР провели в последний путь военнослужащих, погибших в результате нападения украинских диверсантов

Воинский салют. Фото: ЛИЦ / Марина Сулименко
В Кировске провели в последний путь пятерых военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики, погибших в результате нападения украинской диверсионно-разведывательной группы на наблюдательный пост в районе поселка Голубовское.
В церемонии прощания приняли участие больше полутора тысяч человек, среди которых и Глава ЛНР Леонид Пасечник.
- Защитники ЛНР являлись примером исполнения гражданского долга, - сказал руководитель государства. - Погибшие являются героями, которые с честью выполнили свой долг.
Глава ЛНР принес соболезнования каждой семье погибших военнослужащих. Фото: ЛИЦ / Марина Сулименко
Пасечник напомнил, что диверсия у поселка Голубовский была санкционирована высшим военным и политическим руководством Украины.
- ЛНР приложит все усилия для поиска убийц защитников Республики, которых будут судить по законам военного времени, - отметил Леонид Иванович.
В ЛНР провели в последний путь военнослужащих, погибших в результате нападения украинской ДРГ. Фото: ЛИЦ / Марина Сулименко
Военнослужащие Народной милиции ЛНР были захоронены на Аллее Славы центрального кладбища Кировска.
Украинская диверсионно-разведывательная группа напала на наблюдательный пост военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики 11 июня. В результате диверсии хладнокровно были убиты пятеро защитников ЛНР из батальона «Призрак»:
Сергей Кочетов;
Сергей Иванов;
Вячеслав Петров;
Евгений Дымченко;
Андрей Суслов.
Военнослужащих похоронили на Аллее Славы центрального кладбища Кировска. Фото: ЛИЦ / Марина Сулименко
Защитников ЛНР похоронили на Аллее Славы. Фото: ЛИЦ / Марина Сулименко
Тем временем Генеральная прокуратура Республики возбудила уголовное дело по факту убийства пятерых защитников ЛНР.
Ранее сообщалось, что Киев отрицает свою причастность к гибели военнослужащих ЛНР.
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