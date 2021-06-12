Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 июня 2021 года: От COVID-19 лечатся 3107 человек

В Республике в госпитальных базах находятся в основном пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке. Фото: Андрей Рыбалка

За все время коронавирус в ДНР выявили у 40 854 человек.

- За 12 июня проведено 465 исследований, из них выявлено 123 случая заболевания и у 18 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

В Республике кривая заболеваемости пневмониями не опускается ниже десятков случаев за сутки.

- За прошедшие сутки выявлено 77 случаев пневмоний, на 21 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 66. Всего на лечении 1256 пациентов с пневмониями, из них 618 - на кислородной поддержке (плюс 20 за сутки), - говорится в сообщении.

На сегодня в Республике на лечении от ковида находятся 3107 пациентов, выписаны – 34637 человека, умерли – 3110.

Всего в мире на утро 12 июня 176213415 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 55697 за сутки).

Минздрав ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родители тройняшек из Шахтерска: «Три мальчика – это подарок судьбы! Это чудо!»

Мама и папа троих сыновей Карина и Вахтанг уже 23 дня опытные и счастливые мама с папой (подробнее)