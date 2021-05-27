В Донецком техуниверситете устроили костюмированное шествие в честь столетия вуза

Ректор вуза Александр Аноприенко шел впереди с символом мира. Фото: ДНТУ

Сегодня, 27 мая, в честь столетия Донецкого национального технического университета прошло праздничное шествие. Несколько сотен студентов и преподавателей прошлись по улицам возле вузовского городка. Они несли флаги ДНР, университета и факультетов, а также макеты белых голубей, символизирующих мир.

Костюмированное шествие. Фото: ДНТУ

- Мы вступаем во второе столетие с гордо поднятой головой, у нас прекрасные перспективы. Мы убедились, что нас помнят, знают и в родной Республике, и на просторах огромной России, и во всем мире. Многие знают Донецк как город, где расположен знаменитый политех, — обратился ректор вуза Александр Аноприенко к участникам карнавала.

Кстати, Аноприенко сегодня сообщил журналистам, что университет до конца года планирует подписать меморандум о сотрудничестве с Тегеранским университетом. А в перспективе – совместные разработки с иранской угольной компанией.

Костюмированное шествие. Фото: ДНТУ

Напомним, что ДонНТУ за столетнюю историю подготовил свыше 240 тысяч специалистов. Сегодня в вузе 10 факультетов, на которых обучаются около восьми тысяч студентов.

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