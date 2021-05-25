Коронавирус в ДНР, последние новости на 25 мая 2021 года: Лечение от Covid-19 продолжают 4046 пациентов

За сутки зарегистрировано 298 зараженных коронавирусом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР за сутки был выявлен еще у 298 жителей.

- За 24 мая 834 исследования, из них выявлено 237 случаев заболевания (28,4%) и у 61 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в здравоохранительном ведомстве Республики.

За все время коронавирусная инфекция в ДНР была диагностирована у 37 615 жителей. Из этого числа – 30 760 человек выздоровели. Зарегистрировано 2809 летальных случаев. Лечение от Сщмшв-19 продолжают 4046 пациентов.

В Минздраве Республики рассказали, что по результатам проведенных восьми исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено два пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

- Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1685 пациентов, ранее переболевший Covid-19, - сказали в министерстве здравоохранения.

Кроме этого, за сутки в Республике выявлено 135 случаев пневмоний. Это на 78 случаев меньше, чем за прошедшие сутки.

- В связи с ростом заболеваемости, настоятельно рекомендуем соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - призвали жителей в здравоохранительном ведомстве ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков: Почти половина наших выпускников получат российские дипломы

Руководитель образовательного ведомства рассказал о нововведениях в системе высшего и среднего профессионального образования (подробнее)