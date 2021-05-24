Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 мая 2021 года: От пневмонии лечится 1 851 пациент, меньше половины - на кислородной поддержке

Всего на территории Республики зарегистрированы 37 317 жителей, заболевших коронавирусом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике медики не проводили новых исследований на COVID-19 - в это время лаборатория находилась на санитарной обработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего, по последним данным, на территории Республики зарегистрированы 37 317 жителей, заболевших коронавирусом. Из них продолжают лечиться 4 003 пациента, полностью выздоровели и были выписаны из больниц 30 527 человек, а для 2 787 жителей болезнь окончилась смертью.

Кроме того, за минувшие сутки медики выявили 57 новых случаев пневмоний. В больницы были госпитализированы 38 таких больных. Всего на лечении пребывает 1 851 пациент с пневмонией, 730 из них находятся на кислородной поддержке.

В Минздраве также сообщают, что с 18 марта обнаружили 1 683 пациентов, уже переболевших коронавирусом раньше.

Тем временем в Донецкой Народной Республике готовятся к празднованию в школах последнего звонка. В этом году он прозвучит для учащихся 28 мая.

Тем временем в школах Республики готовятся к празднованию последнего звонка, он пройдет с соблюдением всех мер предосторожности Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Школьные линейки пройдут в традиционном очном формате, а это значит, что посетить их смогут и родители. Главное условие - соблюдать меры предосторожности. Защитные маски и выдержку дистанции никто не отменял.

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