Перечень расширен: Кому из граждан России разрешено въезжать в республики Донбасса

Ограничения на пропуск существуют только со стороны России, а на границе ДНР запретов для въезда россиян нет. Фото: ВКонтакте/Анастасия СЕЛИВАНОВА

Правительство РФ внесло изменения в распоряжения №635-р и №763-р, регламентирующие пересечение границы Российской Федерации в условиях коронавирусных ограничений. Об этом сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова на своей странице в соцсети.

- Перечень граждан, имеющих право пересечь границу РФ, был дополнен новыми категориями, — отметила Селиванова. - Теперь граждане России могут выехать из РФ не только к супругу, детям, родителям, но и к родному брату, сестре, бабушке, дедушке и внукам. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий проживание родного человека за пределами РФ и документы, подтверждающие родство.

Пересечь границу РФ можно и в случае смерти близкого родственника (супруги, родителя, ребенка, родного брата и родной сестры, дедушки, бабушки, внука, усыновителя, усыновленного) при предъявлении копии свидетельства либо справки о смерти и документа, подтверждающего степень родства.

Также право на выезд из РФ получили граждане России, у которых есть недвижимость за пределами Российской Федерации. На границе необходимо предъявить документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранного государства, в которое осуществляется выезд.

- Планируя поездку в ДНР, на российском погранпункте вы должны документально подтвердить, что относитесь к категориям из распоряжений Правительства, которым разрешено выезжать за пределы РФ. При этом на границе ДНР ограничений для въезда россиян нет, - подчеркнула Анастасия Селиванова.

Напомним, что с июня 2020 года власти России значительно ограничили количество россиян, которым можно въезжать в республики Донбасса. Право на проезд оставили только у тех, кто прописан в ДНР и ЛНР. А также если у граждан РФ есть близкие родственники в республиках. Объяснялось это мероприятиями по предупреждению распространения коронавируса.

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