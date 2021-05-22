Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 мая 2021 года: За сутки у 286 жителей Республики обнаружили COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в ДНР в последние дни продолжает ухудшаться. Только за минувшие сутки заболели 286 жителей. 25 умерли от опасной инфекции. За это время 153 жителя вылечились от COVID-19.

- Проведено 708 исследований, из них выявлены 250 случаев заболевания (35,3 %) и у 36 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 37101. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 3810 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 30527. Летальных случаев – 2764.

За сутки выявлено 142 случая пневмоний, на 10 случаев больше, чем за предыдущий день. 103 человека госпитализированы. Всего на лечении 1743 пациента с пневмониями, из них 726 на кислородной поддержке (+49 за сутки).

Также по результатам 20 исследований, проведенных с помощью экспресс-тестов, выявлено 15 человек, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта выявлен 1681 такой пациент.

Тем временем, медики напоминают о важности профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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