В ЛНР возбудили уголовное дело в отношении украинской шпионки, которую в 2015 году уже задерживали правоохранители Республики

Возбуждено уголовное дело. Фото: Верховный суд ЛНР

В министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении гражданки Украины, подозреваемой в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины.

- В декабре 2017 года Ризаева ГайдаАдиловна, 1978 года рождения, по заданию СБУ подбирала кандидата на вербовку из числа лиц, включенных в списки подлежащих обмену в рамках Минских договоренностей между Украиной и ЛНР, который впоследствии был склонен к негласному сотрудничеству с иностранной разведкой на материальной основе, - рассказали в МГБ Республики.

В министерстве госбезопасности рассказывают, что впоследствии гражданин ЛНР, завербованный при помощи Ризаевой, согласно приговору Верховного Суда ЛНР в 2021 году признан виновным в совершении преступления – «Госизмена».

- Ризаева уже задерживалась правоохранительными органами Республики в 2015 году по факту сбора сведений о ситуации в ЛНР в интересах украинских спецслужб под прикрытием волонтерской деятельности в составе общественной организации, в этот же период была передана украинской стороне, - отметили в МГБ ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: На пункте пропуска «Станица Луганская» подчиненные Зеленского организовали схему по вымогательству денег у луганчан

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «КП», как обирают жителей ЛНР на линии разграничения (подробнее)