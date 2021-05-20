«С ним все в порядке»: Пропавший в Макеевке 9-летний Сережа Шеховцев найден в другом городе

Как и почему ребенок оказался в другом городе неизвестно. Фото: архив семьи Шеховцевых

18 мая в Макеевке объявили о пропаже 9-летнего Сергея Шеховцева. Около четырех часов вечера мальчик отправился в спортивную секцию. Однако на тренировке ребенка не было, на связь перестал выходить.

Родители забили тревогу. Они обратились за помощью в поисках сына в социальные сети.

«Помогите найти ребенка! Мальчик был одет в серую безрукавку из плащевой ткани с оранжевой подкладкой внутри, синие спортивные брюки, черные кеды и черную кепку», - такое сообщение с фотографией мальчика разошлось по всем местным пабликам во ВКонтакте.

В макеевской школе №12 был развернут штаб по поиску пропавшего. Однако больше суток поисков не дали результатов.

Информация о том, что мальчик найден появилась 20 мая. Девятилетний Сережа оказался в другом городе – в Харцызске.

- Он был с другом в частном доме. Его 12-летний товарищ давал ложные показания волонтерам, чтобы их не нашли. Но, слава Богу, люди, которые заметили Сережу, оперативно сообщили по номерам телефонов, которые были в объявлении. С ним все в порядке, - сообщила директор двенадцатой школы.

Как и почему ребенок оказался в другом городе - неизвестно. Так же остается вопрос: почему родители 12-летнего друга Сережи - не сообщили, что ребенок у них?

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