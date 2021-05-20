Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 мая 2021 года: Лечение от Covid-19 продолжают 3556 пациентов

За сутки зарегистрирован 331 зараженный коронавирусом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР за сутки был выявлен еще у 331 жителя.

- За 19 мая проведено 778 исследований, из них выявлено 239 случаев заболевания и у 92 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в здравоохранительном ведомстве Республики.

За все время коронавирусная инфекция в ДНР была диагностирована у 36 481 жителя. Из этого числа – 30 206 человек выздоровели. Зарегистрировано 2719 летальных случаев. Лечение от Сщмшв-19 продолжают 3556 пациентов.

В Минздраве Республики рассказали, что по результатам проведенных девяти исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено четыре пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

- Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1662 пациентов, ранее переболевший Covid-19, - сказали в министерстве здравоохранения.

Кроме этого, за сутки в Республике выявлено 109 случаев пневмоний. Это на 21 случай меньше, чем за прошедшие сутки.

- В связи с ростом заболеваемости, настоятельно рекомендуем соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - призвали жителей в здравоохранительном ведомстве ДНР.

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