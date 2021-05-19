Коронавирус в ДНР, последние новости на 19 мая 2021 года: За сутки медики провели около тысячи лабораторных исследований

На помощь врачам все чаще приходит метод экспресс-тестирования пациентов Фото: ИВАНОВА Диана

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике медики провели почти тысячу лабораторных исследований на коронавирус. По их результатам выявили 289 людей, заболевших инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Медики провели еще 906 исследований, из них обнаружили 240 случаев заболевания, а у 49 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве добавили, что за это же время с учета были сняты после выздоровления 114 пациентов. Еще 23 человека не смогли побороть болезнь и умерли. Кроме того, по результатам проведенных экспресс-тестов врачи выявили 48 человек, которые уже перенесли COVID-19 раньше.

Таким образом, за все время пандемии в Республике медики подтвердили 36 150 случаев заражения жителей новой коронавирусной инфекцией. Из них продолжают лечение 3 441 человек, выписаны из больниц 30 010 выздоровевших пациентов, а в 2 699 случаях болезнь окончилась летальным концом.

Жителей просят соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В связи с ростом заболеваемости Минздрав Республики настойчиво рекомендует жителям соблюдать профилактические меры: носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции, чаще проветривать помещения и мыть руки, а также ограничить пребывание в местах большого скопления людей.

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