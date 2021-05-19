В ДНР оказали помощь семьям, пострадавшим от украинской агрессии

Гуманитарную помощь получила и семья Марцешевских, члены которой были тяжело ранены во время обстрела со стороны ВСУ. Фото: ОД «Донецкая Республика»

В прифронтовых районах Донецкой Народной Республики была оказана помощь семьям, пострадавшим в результате военного конфликта в Донбассе. Об этом сообщили представители общественного движения «Донецкая Республика».

- Побывали в Дебальцево, Углегорске и прифронтовых районах Донецка - Кировском, Киевском и Петровском, а также поселке Старомихайловка. Обеспечили нуждающихся продовольственными наборами, лекарствами, предметами медицинского назначения и садово-огородным инвентарем, - рассказали активисты.

Гуманитарную помощь получили в общей сложности 18 семей. В их числе - семья Марцешевских, члены которой были тяжело ранены во время обстрела со стороны ВСУ. Глава семейства лишился зрения, а дом был практически разрушен.

В Углегорске пятеро детей остались сиротами - их отец погиб во время обстрелов, а мать не выдержала горя. Теперь дети находятся под опекой.

И это лишь малая часть трагических судеб, на которые жителей Донбасса обрекла киевская власть. В таких условиях люди благодарны за любую оказанную им помощь.

Люди благодарны за любую оказанную им помощь. Фото: ОД «Донецкая Республика»

- Обстрелы не прекращаются, мы постоянно ощущаем угрозу и нуждаемся в поддержке, - рассказала волонтерам жительница Дебальцево.

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