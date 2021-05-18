ОБСЕ приостановила полеты беспилотников дальнего радиуса в Донбассе

Фото: СММ ОБСЕ

Действия украинских войск привели к крушению беспилотника мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Константиновки. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки.

- С целью сокрытия размещения запрещенного вооружения и военной техники в районе Константиновки боевики мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ по приказу командира 10-й бригады Вячеслава Котлика подавили сигналы управления БЛА миссии ОБСЕ CAMCOPTER S-100. В результате беспилотник потерпел крушение, — говорится в сообщении.

В НМ ДНР подчеркнули, что подобные действия украинских военных неоднократно фиксировались как разведкой Республики, так и миссией ОБСЕ.

Позже в Специальной мониторинговой миссии заявили о временном прекращении полетов беспилотника дальнего радиуса действия в Донбассе. В ОБСЕ инцидент, произошедший в районе Константиновки, назвали аварийной посадкой.

- Из-за риска потерять пространственный контроль над БПЛА команда СММ выполнила аварийную посадку летательного аппарата в поле ориентировочно в 200 метрах к северо-востоку от назначенного места посадки в Степановке. В результате удара при посадке были повреждены хвостовой киль и хвостовой отсек фюзеляжа летательного аппарата. Наблюдатели вернули БПЛА. Выполнение полетов БПЛА дальнего радиуса действия приостановлено до завершения технической оценки, — говорится в отчете миссии от 17 мая.

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