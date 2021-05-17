В Донбассе прокомментировали возможные санкции Евросоюза против жителей ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта

Более полумиллиона жителей республик Донбасса получили паспорта РФ Фото: Дмитрий СТЕШИН

Чиновники Евросоюза вдруг озаботились по поводу получения жителями ДНР и ЛНР российских паспортов. И даже грозят санкциями владельцам этих документов. Представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник считает, что Евросоюз проводит политику «двойных стандартов».

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА УКРАИНЦЕВ С ДВОЙНЫМ ГРАЖДАНСТВОМ

- Любопытно, как они самим себе это объясняют? Против украинцев с российским паспортом должны быть санкции, а против украинцев с венгерским, польским, румынским и другим паспортом ЕС их не предполагается? Кроме заявлений, что «это другое» есть что-то более существенное, что подтверждало бы равноправие разных государств и национальностей и следование каким-то цивилизованным европейским традициям, - написал Родион Мирошник на своей странице в соцсети.

Для сведения экспертов ЕС, он привел такие данные. На Украине около полутора миллиона человек имеют двойное гражданство. Больше всего в раздаче своих документов преуспевает Польша – ими обладают около 300 тысяч украинцев. За ней идут Венгрия - более 200 тысяч, Румыния - более 200 тысяч. Кроме того, украинцы, не отказываясь от гражданства Украины, активно получают израильские, кипрские, итальянские и другие паспорта.

Сама же Украина активно раздает паспорта жителям Приднестровья. Число их обладателей уже перевалило за 150 тысяч.

- Так что же скажет ЕСовское чиновничество по этому поводу или сделает вид, что не заметило и такой проблемы нет? – задает вопрос представитель ЛНР.

НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ДОКУМЕНТОВ РОСТОВЧАН

На прошлой неделе Евросоюз направил государствам-членам документ, в котором говорится о том, что Россия якобы пытается постепенно интегрировать неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Чиновники ЕС предложили поддержать Украину в противодействии паспортизации. В частности, усилить меры по отказу жителям ДНР и ЛНР в признании российских паспортов.

В теории это может означать, что дончанина или луганчанина не пустят в страны Евросоюза по документам РФ. Но так ли на самом деле?

Российский эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер считает, что Евросоюз не может отличить паспорт жителя Донбасса от паспортов жителей других регионов России. Ведь дончане и луганчане получают загранпаспорта в Ростовской области. Они ничем не отличаются от документов ростовчан.

К тому же отказ ЕС признавать российские паспорта украинцев из Донбасса незаконен.

- Ни у одной страны мира или группы стран нет права определять и выявлять, кто является гражданином третьей страны, а кто им не является, — уверяет Шеслер.

Но даже если жителю республики откажут в визе или лишат его права въезда в какую-либо страну, то это повлечет за собой серьезные политические последствия. И Россия может принять ответные меры.

Вероятнее всего, чиновники Евросоюза просто «прокукарекали» о санкциях - под нажимом «партнеров» из США и настоятельных просьб Киева. В реальности же никто механизм ограничений вводить не будет. Ведь тогда надо будет отказывать во въезде всем жителям Ростовской области. А это чревато нарушением международного законодательства.

Кстати, в апреле количество жителей ДНР и ЛНР, получивших паспорта РФ, превысило символическую цифру в 500 тысяч.

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