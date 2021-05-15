Основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский высказался о сборах запасников в ДНР

Контроль исполнения указа поручен Управлению Народной милиции ДНР. Фото: архив Александра Ходаковского

С 17 по 18 мая находящиеся в запасе и приписанные к воинским частям жители ДНР должны явиться на пункты предварительного сбора. Это гласит указ Главы ДНР Дениса Пушилина.

Создатель батальона «Восток» и один из военно-политических деятелей в ДНР Александр Ходаковский высказал свое мнение относительно этого.

- Планируются мобилизационные мероприятия, пока что учебно-тренировочного характера. Это, конечно, вызовет смятение в гражданской среде, поднимет кучу вопросов, возбудит обсуждения, породит нарекания и даже резкую критику, - это нормально, - сказал он. - Про меня пишут, что в прошлом, до войны, я был начальник, командир и прочее, но за формальными названиями скрывается то обстоятельство, что каждый нормальный начальник и командир должен быть в том числе и методистом. Процесс подготовки не заканчивается учебным заведением, а только, по сути, начинается, когда человек попадает в подразделение.

Александр Сергеевич заметил, что важно не только знать, но и устранять вовремя проблемы, «не замыливая глаза» мнимым результатом.

- Если задача предстоящих мобилизационных мероприятий состоит не только в том, чтобы возбудить нейросети, но и посмотреть, что мы слепили за семь лет и как это работает, чтобы внести нужные коррективы, то это правильный подход. Понимать эффективность механизма - это дорогого стоит, даже если выводы окажутся не удовлетворительными. По крайней мере, не будем полагаться на неработающий алгоритм, - заключил он.

Напомним, сборы запасников ДНР уже проводились в ноябре прошлого года.

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