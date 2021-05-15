Денис Пушилин на открытии мотосезона «Ночных волков» в Донецке: В какой-то степени вас можно назвать апостолами Русского мира

Денис Пушилин возглавил колонну. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня в Донецке мотоциклисты донбасского отделения клуба «Ночные волки» открыли мотосезон. В открытии принял участие Глава Донецкой Народной Республики. Денис Пушилин возглавил колонну мотопробега.

Денис Пушилин и Виталий Кишкинов. Фото: сайт Главы ДНР

- Лидер страны в сопровождении мотоциклистов и президента донбасского отделения всероссийского клуба байкеров «Ночные волки» Виталия Кишкинова (Прокурора) проехал на мотоцикле по направлению к диспетчерской станции «Мотель» и приветствовал членов клуба, - сообщили в пресс-службе руководителя государства.

«Ночные волки» открыли в Донецке мотосезон. Фото: сайт Главы ДНР

Денис Пушилин на открытии сезона признался, что с «Ночными волками» его связывает очень многое, и, если только появляется возможность, он старается принимать участие в мероприятиях мотоциклистов.

- Мне очень близка ваша атмосфера, но еще ближе ваше отношение к Русскому миру. В какой-то степени вас можно назвать апостолами Русского мира, особенно Сашу Хирурга (Александр Залдостанов, президент «Ночных волков», - Авт.) Он настоящий патриот нашей Большой России, - сказал Денис Владимирович.

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