Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 мая 2021 года: Лечение от Covid-19 продолжают 3620 пациентов

29 245 человек выздоровели от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным, проведенных 14 мая исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 324 жителей.

- По состоянию на 10.00 15 мая заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 35 500, - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 29 245 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 2635 летальных случаев. Лечение продолжают 3620 пациентов.

- Также по результатам проведенных семи исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено два пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1582 пациента, ранее переболевший Covid-19, - рассказали в министерстве.

Кроме этого, в здравоохранительном ведомстве Республики отметили, что за сутки выявлено 129 случаев пневмоний, на пять случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 96. Всего на лечении 1722 пациента с пневмониями, из них 715 на кислородной поддержке.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

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