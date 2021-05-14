Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 мая 2021 года: за сутки болезнь диагностировали у 259 жителей Республики

Медики отмечают, что уровень заболеваемости вирусной пневмонией немного снизился Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Медики Донецкой Народной Республики провели 723 новых лабораторных исследования. Из них выявили 259 случаев заболевания и у 153 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

В ведомстве также отметили, что уровень заболеваемости вирусной пневмонией немного снизился.

- За минувшие сутки за помощью к медикам обратились 134 пациента с пневмонией - это на 48 случаев меньше, чем днем ранее. Из них врачи госпитализировали в больницы 98 человек, - рассказали в Минздраве.

Таким образом, за все время пандемии в Республике были зарегистрированы и подтверждены 35 176 случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией. Продолжают лечиться 4 325 пациентов, пошли на поправку и были выписаны из больниц 28 236 человек, а для 2 615 жителей ДНР болезнь окончилась летальным исходом.

На помощь врачам все чаще приходит метод экспресс-тестирования пациентов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 1 514 жителей Донецкой Народной Республики переболели коронавирусом раньше.

Напомним, вчера почти 70 медработников ДНР получили награды по случаю празднования Международного дня медицинской сестры. Из них 9 медсестер, работающих в госпитальных базах с пациентами с COVID-19, были удостоены благодарности от президента Российской ассоциации медицинских сестер Валентины Саркисовой.

За работу в ковидных госпиталях награждены 9 медсестер Республики. Фото: Минздрав ДНР

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