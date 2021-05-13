Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 мая 2021 года: За сутки от Covid-19 выздоровели 310 человек

В Республике на кислородной поддержке находятся 714 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За все время коронавирус в ДНР выявили у 34 764 человек.

- За 12 мая проведено 767 исследований, из них выявлено 224 случая заболевания и у 45 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщает Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, на лечении (стационарном и амбулаторном) от коронавируса находятся 4755 пациентов, выписаны – 27 412 человек, умерли – 2597.

За сутки в Республике выявлено 182 случая пневмоний.

- Это на 111 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 129. Всего на лечении 1742 пациента с пневмониями, из них 714 - на кислородной поддержке (плюс 56 за сутки), - говорится в сообщении.

Также по результатам проведенных 94 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 33 пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1557 пациента, ранее переболевший COVID-19.

Всего в мире на утро 13 мая 161 081 829 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 762 595 за сутки).

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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