Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 мая 2021 года: За сутки 71 житель Республики заболел пневмонией

734 жителя, заболевших пневмонией, находятся на кислородной поддержке Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ДНР за минувшие сутки исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 34495. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4810 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 27102. Летальных случаев – 2583.

Тем временем, обновилась статистика по заболеваниям пневмонией. За прошедшие сутки на лечение поступил еще 71 пациент, на 14 меньше, чем за предыдущий день. 41 заболевший нуждался в госпитализации. Всего на лечении находятся 1868 пациентов с пневмониями, из них 734 на кислородной поддержке (+25 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 1524 пациента, ранее переболевших COVID-19.

Министерство здравоохранения информирует об ухудшении эпидемиологической обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией в ДНР. В связи с этим, медики настоятельно рекомендуют жителям продолжать строго соблюдать меры профилактики, особенно в период майских праздников.

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