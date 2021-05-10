Советник Главы ДНР Ольга Долгошапко: Назрела необходимость строительства современного ковидного госпиталя

Ольга Долгошапко знает о проблемах здравоохранения не понаслышке: она прошла путь от медсестры до советника Главы ДНР по вопросам медицины Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Советник Главы ДНР, доктор медицинских наук, профессор Ольга Долгошапко после длительного молчания в медиапространстве дала «Комсомольской правде» эксклюзивное интервью. Ольга Николаевна откровенно ответила на вопросы о помощи больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и выстраивании работы системы здравоохранения в целом.

В «ШЛАКОВОЙ» МОЖНО ДЕЛАТЬ ОПЕРАЦИИ

- Ольга Николаевна, насколько оптимально выстроено оказание медицинской помощи в Республике?

- К сожалению, из-за пандемии коронавируса COVID-19 очень многие горбольницы перепрофилированы под госпитальные базы. И даже те, которые могли бы выполнять свои непосредственные функции, работают как ковидные базы. В Центральной городской клинической больнице № 6 Донецка («Шлаколечебница» или «Шлаковая») вполне можно было бы ковидные койки перенести из хирургического корпуса в акушерский, а хирургические - использовать по назначению.

В Республике пациенты с коронавирусом проходят лечение не только в хирургических и урологических отделениях, но и даже в роддомах Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас в Донецке экстренные хирургические операции выполняют лишь в ЦГБ № 21 поселка Октябрьский и ГБ №14 Петровского района. Обе больницы находятся на окраинах Донецка, да еще к тому же в прифронтовой зоне. Остальные – Институт неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) и Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (ДоКТМО) преимущественно оказывают плановую хирургическую помощь. 16-ю больницу снова перепрофилировали в госпитальную базу для лечения пациентов с тяжелыми пневмониями, вызванными коронавирусом COVID-19. Нужно, чтобы больницы вернулись к выполнению своих непосредственных функций.

НЕКОТОРЫЕ БОЛЬНИЦЫ В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ

- В каком состоянии находятся здания больниц?

- Многие из них требуют капительного ремонта. Например, в построенной при основателе Юзовки (первое название Донецка. – Авт.) Джоне Юзе «Шлаковой» больнице в аварийном состоянии находятся многие корпуса. Самый старый - физиотерапевтический. Там больные получали весь комплекс физиотерапевтического лечения, в том числе не только жемчужные ванны, но и сероводородные. Для их приготовления использовали побочный продукт металлургического завода.

В Донецке дефицит операционных. В «Шлаковой» пациентов с COVID-19 можно перевести из хирургического корпуса в соседний – акушерский. Здание находится рядом и заполнено наполовину Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

«Шлаковой» в этом году исполняется 150 лет. Это праздник для всего Донецка. Два года назад (тогда Ольга Долгошапко возглавляла Минздрав ДНР. – Авт.) мы планировали капитально отремонтировать Центральную городскую клиническую больницу № 6 и закладывали эти работы в инвестиционную программу. Кстати, «Шлаковая» пострадала не только от времени, но и от артобстрелов с украинской стороны.

Почти 85 лет не было капитального ремонта в травматологическом отделении Рудничной больницы в Макеевке, построенном в 1938 году. В начале 2019-го на новогодние праздники там обвалился потолок, тогда перекрывали пришедшую в негодность крышу.

Сейчас в аварийном состоянии находится терапевтический корпус Института неотложной и восстановительной хирургии, где расположены две наши мощные онкогематологии для взрослых и детей. Там же находится неотложная кардиология, а также отделение детской кардиологии и кардиохирургии. Я привела только малую толику из более двухсот учреждений здравоохранения, нуждающихся в ремонте и переоборудовании.

В ДНР немало больниц 30-х годов постройки, они требуют не только капительного ремонта, но и переоборудования Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- А что касается материально-технической базы?

- У нас сельские больницы в Тельмановском, Ясиноватском, Старобешевском и Амвросиевском районах фактически стоят без рентгеновских аппаратов. Они там полностью изношены и требуют замены. Практически во всех больницах Республики, особенно сельских, изношен автомобильный парк. Санитарный транспорт для перевозки пациентов и осуществления хозяйственных нужд закупался еще в 60-70 годах. Наши «кулибины», как могут, ремонтируют его.

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НИЧЕГО НЕ УДЕРЖИВАЕТ В РЕСПУБЛИКЕ

- В прошлом году Вам удалось добиться постановления Правительства, согласно которому вышедшие на пенсию по выслуге лет медики могут работать по специальности.

- Да, это было большой нашей победой в прошлом году. Согласно старым украинским законам, вышедшие на пенсию по выслуге лет медики (а они проработали на одном месте 25 лет) не имели права работать по специальности.

Что такое 25 лет стажа? Это самый продуктивный возраст медицинского работника – к этому возрасту у человека уже накоплен жизненный и профессиональный опыт. Врач ориентируется в тысячи диагнозов: он может проводить дифференциальную диагностику. Хирург уже смело оперирует, акушер-гинеколог смело принимает роды.

- Ольга Николаевна, какой сейчас дефицит врачей?

- На сегодня у нас дефицит врачей больше 6 тысяч, а средних медицинских работников – больше 7,5 тысяч. Потребность есть во всех специальностях. Практически полностью укомплектованы только стоматологи и дерматовенерологи. Прежде всего, не хватает участковых терапевтов, анестезиологов-реаниматологов, врачей Скорой помощи. Также дефицит хирургов. Большая проблема с педиатрами.

- Как восполнить их дефицит?

- К сожалению, у нас отсутствует какой-либо законодательный документ, который выпускников высших и средних медицинских учреждений, которые были подготовлены по госзаказу, обязывал бы определенное время отработать по специальности.

Мы еще в 2019 году выступили от имени Минздрава ДНР с проектом нормативного провогого акта «О предоставлении первого рабочего места выпускникам высших и средних учебных заведений» в виде Постановления Правительства. Однако уже около двух лет он где-то плавает в глубинах бюрократических рассмотрений. Выходит, что и в этом году молодые врачи возьмут в руки свои российские дипломы и уедут в Российскую Федерацию?

Денис Владимирович Пушилин давал задание нынешнему исполняющему обязанности министра здравоохранения и Правительству принять такой документ. Я считаю это абсолютно правильным, потому что Донецкая Народная Республика шесть лет оплачивала обучение врачей. Отток кадров будет проходить все больше и больше. Это касается и средних медицинских работников.

- Чем можно заинтересовать молодых специалистов?

- Жильем и льготами. Если выпускник приезжает в тот же Иловайск, а ему предлагают нежилое помещение в аренду, убитую квартиру или место где-то в общежитии, где невозможно жить, то, наверное, он развернется и уедет.

Льготы особенно необходимы тем, кого направляют в сельскую местность. Для молодых специалистов нужно предусмотреть какие-то подъемные. Иначе мы никогда не поднимем сельскую медицину.

У нас все сельские больницы укомплектованы врачами всего на 25-30 процентов. В прифронтовых городах тоже очень большой дефицит кадров. Например, в Горловке медикам предоставляют благоустроенное общежитие, но многих останавливает то, что там продолжается война.

АКТИВНАЯ ПАТРИОТКА СИСТЕМЫ СЕМАШКО

- Какие перспективы развития здравоохранения Республики Вы видите?

- Нужно обязательно вернуть первичную помощь в поликлиники и объединить поликлиники со стационарами в единое целое. Это даст возможность сохранить кадровый потенциал, рационально использовать сотрудников поликлиник. У нас раньше врачи поликлиники обязательно дежурили в стационаре.

Словом, необходимо восстановить систему здравоохранения, которая была у нас до реформы на Украине. В 2012 году Донецкая область попала в «пилотный проект» вместе с другими областями - Днепропетровской, Винницкой и Киевской, на которых отрабатывалась система семейной медицины. Были организованы ее ячейки: центры первичной медико-санитарной помощи. Их создавали с благой целью - приблизить оказание медицинской помощи к людям, но населению стало только хуже.

Появилось много амбулаторий со своими главными врачами, главными медицинскими сестрами, регистратурами, картохранилищами, в то время как участковую службу фактически разрушили. Только в «первичках», где были мудрые главврачи, сохранились участковые терапевтические и педиатрические службы. Они не принуждали терапевтов перепрофилироваться на педиатров и наоборот. Но в большинстве центров первичной медико-санитарной помощи сотрудников заставили переучиться на семейных врачей и принимать взрослых и детей одновременно.

Я была против семейной медицины с самого начала. На собрании с представителями облздрава выступала, что нельзя всех выпускников медуниверситета делать семейными врачами. Сейчас пожинаем плоды той реформы - теперь у нас дефицит узких специалистов.

Один человек не может идеально знать внутренние болезни взрослых и педиатрию. У меня степень доктора медицинских наук, профессора. Я бы никогда не согласилась принимать взрослых и детей одновременно. Моя родная сестра - педиатр. Знаю, что к детям нужен особый подход. Представьте: приходит бабулечка, у которой проблемы со слухом, она после тяжелого инсульта и не может быстро сформулировать свою мысль, ей надо время, чтобы высказаться, а в этот момент мама приносит ребеночка на прививку.

Врач что, должен бросить пожилого человека? При этом женщина с грудным ребенком не может стоять в очереди. Да и бабушка после инсульта имеет право на льготный прием. Возникает конфликт.

Кстати, на Украине эксперимент по переходу на семейную медицину закончился в прошлом году. И там признали, что во всех областях он прошел неудачно.

В ДНР немало больниц 30-х годов постройки, они требуют не только капительного ремонта, но и переоборудования Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Почему семейная медицина провалилась?

- Была разрушена наша советская система здравоохранения первого наркома здравоохранения СССР Николая Александровича Самашко, которая признана самой лучшей в мире. По сути, сейчас существует три типа систем здравоохранения. Самая первая – социально направленная. Это наша система Семашко. В 1919 году постановлением Совета народных комиссаров было принято, что в зарождающейся советской стране оказание медицинской помощи будет бесплатным. Возникла система поликлиник, стационаров и все лучшее, что было в земской медицине царской России перенесли на советскую систему здравоохранения.

Уже позже родилась система Бисмарка в Германии – страховая медицина (система страховых больничных касс). И намного позже в Англии возникла система Бевериджа – та самая система семейной медицины, на которую мы безуспешно перешли в 2012-м.

Я была, есть и буду активной патриоткой системы Семашко. Считаю, что эта система здравоохранения лучшая в мире, она выдержала испытания двумя войнами: гражданской 1918-1920 годов и Великой Отечественной.

Я бы очень хотела, чтобы все наше здравоохранение вернулось к системе Семашко с ее участковыми терапевтическими и педиатрическими службами. А объединение центров первичной медико-санитарной помощи с больницами, из которых их искусственно выделили, совпадает с пожеланиями наших жителей.

- Ольга Николаевна, что Вы считаете необходимо сделать в первую очередь?

- Сейчас назрела необходимость строительства современного ковидного госпиталя. Это позволит в одной больнице разместить тяжелобольных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которые на данный момент разбросаны по всей Республике. Сейчас у нас не могут нормально функционировать родильные дома - там находятся пациенты с коронавирусом. Роддома перепрофилировали под госпитальные базы в силу наличия кислородных точек временно.

Каждый день в ДНР на кислородной поддержке находятся 400-500 пациентов. На такое количество коек и необходим современный ковидный госпиталь.

ДОСЬЕ «КП»

Ольга Николаевна Долгошапко – советник Главы ДНР. С 3 декабря 2018 года до 12 июля 2020 года руководила Министерством здравоохранения Республики. Больше 30 лет проработала акушером-гинекологом в Донецком региональном центре охраны материнства и детства. Когда началась война возглавила Первый военный госпиталь. Во время массового поступления раненых Ольга Николаевна за операционным столом доставала осколки из бойцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тысячи жителей ДНР собрались у мемориального комплекса Саур-Могила на церемонию в честь 76-й годовщины Победы

От подножия до вершины кургана была развернута 300-метровая георгиевская лента, которую передали из РФ (подробнее)