Коронавирус в ДНР, последние новости на 10 мая 2021 года: Лечение от Covid-19 продолжает 4581 пациент

За все время коронавирусную инфекцию в ДНР выявили у 34 256 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что 9 мая исследования на заболевание коронавирусом в ДНР не проводились.

- В связи с тем, что лаборатория находилась на санитарной обработке, - сказали в Минздраве ДНР.

За все время коронавирусную инфекцию в Донецкой Народной Республике выявили у 34 256 жителей. Из этого числа 27 102 человека выздоровело. Зарегистрировано 2573 летальных случая. Лечение от Covid-19 продолжает 4581 пациент.

- В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, - сказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

Кроме этого, в министерстве здравоохранения ДНР рассказали, что за сутки в Республике выявлено 88 случаев пневмоний, на 38 случаев меньше, чем за прошедшие сутки.

- Из них госпитализирован 48. Всего на лечении 1759 пациентов с пневмониями, из них 731 на кислородной поддержке, - сказали в ведомстве.

В Минздраве ДНР отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 1514 пациентов, ранее переболевших Covid-19.

Тем временем, коронавирус в Луганской Народной Республике диагностировали еще у восьми жителей, а выздоровевших зарегистрировали – 11 человек. С начала пандемии в ЛНР зафиксировано 4408 заболевших. Лечение от ковидной инфекции продолжают 105 пациентов.

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