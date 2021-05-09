В Донецке прошел автопробег, посвященный 76-летию Великой Победы

«Автопробег Великой Победы» - уже второй в истории ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке 9 мая прошел «Автопробег Великой Победы» - уже второй в истории ДНР. По центральным улицам города проехали раритетные «Победы», «Волги», «Москвичи» и другие ретро-автомобили, а также машины, стилизованные под военную технику. Об этом сообщили в общественной организации «Донецкая Республика», инициировавшей мероприятие.

- Пробег стартовал в 15.00 с территории открытого паркинга гипермаркета «МАННА». В нем приняли участие около двух тысяч автомобилей, которые владельцы украсили знаменами Победы, флагами Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, а также фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, - рассказали организаторы.

Маршрут автоколонны пролегал через главные улицы столицы Республики. В общей сложности, машины преодолели порядка двадцати километров.

«Автопробег Великой Победы» - уже второй в истории ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Автопробег Великой Победы» - уже второй в истории ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Автопробег Великой Победы» - уже второй в истории ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Автопробег Великой Победы» - уже второй в истории ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Автопробег Великой Победы» - уже второй в истории ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Автопробег Великой Победы» - уже второй в истории ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Автопробег Великой Победы» - уже второй в истории ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Автопробег Великой Победы» - уже второй в истории ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Автопробег Великой Победы» - уже второй в истории ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Конечной точкой стала смотровая площадка, расположенная у берега реки Кальмиус возле парка имени Ленинского комсомола. Здесь для участников пробега звучала музыка военных лет и была развернута полевая кухня. Атмосфера располагала к теплому общению.

- Этот пробег в наших сердцах не заканчивается никогда! - признался Дмитрий, один из участников мероприятия.

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