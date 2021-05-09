Советник Главы ДНР Ольга Долгошапко пронесла в «Бессмертном полку» портрет своего дедушки, погибшего в битве за Днепр в Белоруссии

Ольга Николаевна гордится защитниками Республики, которые показали себя достойными славы своих предков. Фото: из личного архива

9 мая Советник Главы ДНР Ольга Долгошапко с удовольствием пронесла портрет своего дедушки по улице Артема в Донецке. Ольга Николаевна участвует в Международной акции «Бессмертный полк» каждый год.

- Мой дедушка - уроженец Черниговской области Долгошапко Александр Маркович был простым сельским жителем – возделывал хлеб. В семье было пятеро детей и одним из его детей был мой папа – Долгошапко Николай Александрович, - рассказывает «КП» Советник Главы ДНР Ольга Долгошапко.

В 1941 году Александр Долгошапко пошел на фронт, воевал и погиб в битве за Днепр на территории Белоруссии в 1943 году. Похоронен в селе Антоновка Гомельской области.

День Победы в Донецке выдался довольно прохладным. Но порывистый холодный ветер не испугал дончан – тысячи людей с детьми пришли на площадь имени Ленина.

Ольга Николаевна гордится защитниками Республики, которые показали себя достойными славы своих предков. Фото: из личного архива

- Я гордилась и горжусь защитниками Республики, которые показали себя достойными славы своих дедов и прадедов, став на защиту нашей земли в 2014 году, - продолжает Ольга Николаевна. – На Параде люди искренне приветствовали военных Республики. Пока это будет продолжаться, наш народ никто и никогда не сможет победить. У нас особый дух – еще тех русичей, которые воевали за русскую землю.

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