В ДНР усилили ответственность за дезертирство и самовольное оставление воинской службы

Призывники после принятия присяги несут полную ответственность в случае совершения преступления против воинской службы. Фото: УНМ ДНР

Угроза масштабного наступления украинской армии в Донбассе не миновала. Поэтому не случайно в ДНР решили ужесточить законы против дезертиров в армии. Хотя большинство военных и так готовы защищать свою родину и семьи по совести и чести. Но воинская дисциплина невозможна без понимания, что за нарушения наступит суровое наказание. Тем более, теперь в Народной милиции служат еще и по призыву. А в случае обострения ситуации в Республике начнется мобилизация запасников.

30 апреля Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон № 283-IIНС, которым внесены изменения в ряд статей Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за преступления против воинской службы.

Так, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до одного года грозит тому призывнику (статья 400 УК), который самовольно оставил часть или место службы на период от двух до 10 суток. А равно не явился в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или медицинской организации.

То же деяние, совершенное призывником или контрактником продолжительностью от 10 дней до месяца, наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет. Либо лишением свободы на срок до трех лет. А если военнослужащий отсутствовал больше месяца, то его могут посадить на пять лет.

В военное время самовольное отсутствие более двух суток карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Впрочем, военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если причиной самовольного оставления части была его внезапная тяжелая болезнь или тяжелая болезнь его близких родственников.

Еще жестче наказание ждет тех, кто совершил дезертирство (статья 401) - оставил часть или место службы с целью уклониться от военной службы. А равно не явился с той же целью на службу при назначении, переводе, из командировки, из отпуска или из лечебного заведения. Сие деяние наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. И применяется для призывников, контрактников и призванных из запаса при мобилизации.

Ужесточена ответственность за нарушение правил несения боевого дежурства и боевой службы (статья 412) по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на ДНР. Либо по обеспечению ее безопасности. Если деяние повлекло или могло повлечь причинение вреда интересам безопасности государства. За это могут посадить на срок от двух до пяти лет.

Если же выяснится, что боец был пьян или находился в состоянии наркотического опьянения, то он может лишиться свободы на срок от пяти до семи лет. За то же деяние, повлекшее тяжкие последствия, срок вырастет до десяти лет.

Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) из-за небрежного или недобросовестного отношения, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет либо лишением свободы на срок от двух до трех лет.

За эти деяния в военное время могут лишить свободы на срок от пяти до пятнадцати лет. И даже расстрелять.

Смертная казнь или тюрьма на срок до 15 лет светит тому военнослужащему, который самовольно оставил поле сражения во время боя или позиции при ведении боевых действий. А также отказался во время боя применять оружие.

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