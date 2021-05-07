Какие кладбища не рекомендуют посещать на поминальные дни в ДНР 2021

Жители Донецка приходили на кладбища возле аэропорта, рискуя нарваться на неразорвавшиеся боеприпасы и мины Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

МЧС ДНР опубликовало список кладбищ, которые поминальные дни в ДНР 2021 не рекомендовано посещать.

Традиционно массовое посещение мест погребения приходится на поминальное воскресенье, следующее за празднованием Светлого Христова Воскресения – Пасхи. В этом году оно выпадает на 9 мая.

Накануне саперы МЧС обследовали и очистили от взрывоопасных предметов 24 кладбища, расположенных на расстоянии до 5 км от линии соприкосновения. При этом 16 кладбищ не были обследованы в связи с их расположением в непосредственной близости от линии соприкосновения.

Саперы МЧС с 4 по 6 мая очистили от мин 24 кладбища. Фото: МЧС ДНР

МЧС с целью недопущения случаев гибели и травматизма жителей рекомендует ограничить доступ на следующие объекты:

- кладбище «Центральное» п. шахты Изотова;

- кладбища п. Зайцево и п. Большая Гольма г. Горловки;

- кладбище «Поселковое» п. Ясное г. Докучаевска;

- кладбища с. Спартак, п. Крутая Балка, п. Верхнеторецкое

(с. Васильевка) и п. Каштановое г. Ясиноватая;

- кладбища с. Саханка, с. Коминтерново и с. Ленинское Новоазовского района;

- кладбища с. Новоласпа, с. Белокаменка, с. Старомарьевка,

с. Николаевка и с. Таврическое.

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