Жителя Донецка подозревают в развратных действиях и изнасиловании 13-летней девочки

45-летний дончанин, когда рассказывал о преступлениях, старался не смотреть в камеру. Фото: Скриншот видео МВД ДНР

Сотрудники МВД ДНР задержали 45-летнего дончанина, подозреваемого в развратных действиях в отношении нескольких несовершеннолетних. Ранее судимому за аналогичное преступление злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД Республики.

Возможно, это тот самый «маньяк с Пролетарки», о котором говорили местные жители в последнее время.

По данным полиции, 19 февраля в Пролетарском районе Донецка мужчина напал на девочку 2009 года рождения.

- Увидел около моста. Она шла одна, никого не было. Закрыл ей рот и потащил на обочину. Она вырывалась, я ей говорил: «Успокойся, ничего не сделаю», - рассказывает задержанный.

Мужчина затащил ребенка в лесопосадку. Там забрал мобильный телефон и деньги. Не изнасиловал, но продемонстрировал свои половые органы.

Уже через пять дней, 24 февраля, дончанин отправился в Харцызск. Там ему на свою беду встретилась 13-летняя девочка. В этот раз мужчина не церемонился. Обхватил ребенка и утащил в лесопосадку. Там изнасиловал.

В конце марта и начале апреля подозреваемый снова вышел на охоту. На этот раз в микрорайоне Донской Буденновского района Донецка – совсем рядом с Пролетаркой.

- Проходил мимо школы. Увидел маленького мальчика, возникло желание. Спустя время оказался возле этой школы, увидел маленькую девочку. Попросил помочь ей принести сумки – мол, недалеко жена с ними стоит. Завел в лесополосу… - говорит задержанный.

Какие развратные действия в дальнейшем совершил мужчина, в полиции не рассказывают. Еще идет следствие. Возможно, что список жертв значительно больше. Не случайно в МВД обратились к жителям Республики.

- Если вы или ваши близкие стали жертвой преступных посягательств со стороны указанного злоумышленника, незамедлительно обращайтесь в ближайший территориальный орган внутренних дел или звоните по телефону 102, — подчеркнули в министерстве.

В полиции также отметили, что у мужчины изъяты вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к совершению преступлений. Действия дончанина подпадают под санкции ч. 2 ст. 173 УК ДНР (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия), ст. 137 УК ДНР (развратные действия) и ч. 4 ст. 133 УК ДНР (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста). Максимальное наказание за эти деяния – лишение свободы на срок до 20 лет.

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