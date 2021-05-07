Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021: фоторепортаж

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 состоялась сегодня в центре столицы. По главной улице города прошли пешие парадные расчеты и военная техника. Посмотреть на репетицию собралось немало дончан.

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В этом году в Параде Победы примут участие больше 1 800 человек. Среди них представители различных родов войск Донецкой Народной Республики, курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища, сотрудники Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики и юнармейцы. Впервые в Параде будут участвовать призывники Народной Милиции.

По улице Артема пройдет 76 единиц военной техники, в том числе и новой - автомобили УАЗ «Патриот» мобильных рот и плавающие транспортеры.

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ранее сообщалось, что вторую открытую репетицию Парада Победы в Донецке посетил Глава ДНР Денис Пушилин. Руководитель государства высоко оценил подготовку подразделений.

- Во время тренировок и пеших, и механизированных расчетов чувствуется высокая выучка. Я вижу, что и морально, и физически наши подразделения готовы. Это является очень важным, потому что мы с особым трепетом относимся ко Дню Победы и, естественно, к параду в честь Дня Победы, - отметил Глава Республики.

Также Денис Пушилин назвал проведение парада, посвященного Великой Победе, незыблемой традицией и подчеркнул, что он должен проходить ежегодно.

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Генеральная репетиция Парада Победы в Донецке - 2021 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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