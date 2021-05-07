Трое защитников ДНР погибли в результате обстрелов со стороны украинской армии

При обстрелах ДНР украинская армия применяет артиллерию. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Трое военнослужащих ДНР погибли в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Выражаем искренние соболезнования близким и родным погибших военнослужащих, — сказано в сообщении.

В УНМ отметили, что украинская сторона грубо нарушает взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, применяя фашистские методы ведения войны в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Только за минувшие сутки украинская армия восемь раз нарушила режим прекращения огня, выпустив 107 снарядов, мин и гранат. ВСУ обстреляли районы поселка шахты имени Гагарина в Горловке, шахты «Трудовская» на западе и «Вольво-центра» на севере Донецка, окрестности села Веселое к северу от столицы, а также Новоласпа и Стыла на юге страны. Применялись артиллерийские орудия калибром 122 мм, минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и гранатометы - АГС, РПГ и СПГ.

Под обстрел на западе Донецка попали дети. Жертв удалось избежать чудом - ребят укрыли соседи. В столице повреждены три дома, газовая труба и автомобиль. При обстрелах Донецка боевые машины ВСУ находились непосредственно в жилом районе Марьинки. Мирных жителей Украины использовали в качестве «живого щита».

- На ряде участков линии фронта для сохранения жизни и здоровья жителей Республики, подразделения Народной милиции вынуждены были открыть ответный огонь из незапрещенного минскими соглашениями оружия. Огневые точки противника были подавлены. Потери противника составили: двое погибших, один раненый, - заявили в Народной милиции.

В оборонном ведомстве ДНР связывают усиление интенсивности обстрелов с прибытием на Украину представителей западных кураторов: госсекретаря США, глав МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Для представителей стран Бенилюкс даже была организована 6 мая поездка в Донбасс.

Тем временем, украинская сторона в СЦКК продолжает игнорировать координационный механизм по усилению режима прекращения огня.

- Ничем не обусловленный отказ во взаимодействии с представителями республик в СЦКК свидетельствует о стремлении руководства Украины к эскалации конфликта. А фальсификация обстрелов со стороны Народной милиции расценивается, как попытка предстать перед международным сообществом «жертвой конфликта». Чтобы и дальше просить помощь и защиту у западных кураторов, - отметили в Народной милиции ДНР.

Напомним, что 6 мая в результате обстрела ВСУ погиб защитник ЛНР.

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