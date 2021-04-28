Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 апреля 2021 года: За все время Covid-19 выявили у 32 890 человек

За сутки в Республике у 113 человек выявили пневмонию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За все время коронавирус в ДНР выявили у 32 890 человек.

- За 27 апреля проведено 401 исследование, из них выявлено 102 случая заболевания и у 53 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4065 пациентов, выписаны – 26323 человека, летальных случаев – 2502.

За сутки в Республике выявлено 113 случаев пневмоний.

- Это на 21 случай меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 94. Всего на лечении 1448 пациентов с пневмониями, из них 629 - на кислородной поддержке (плюс 34 за сутки), - говорится в сообщении.

Также по результатам проведенных 236 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 62 пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1373 пациента, ранее переболевших Covid-19.

Всего в мире на утро 28 апреля 149344278 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 67312 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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