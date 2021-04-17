Как легализовать иностранные документы в ЛНР: запущена горячая линия

В ЛНР установлен единый порядок использования иностранных документов. Фото: pflnr.su

Министерство иностранных дел ЛНР запустило горячую линию для консультаций по вопросам, связанным с использованием иностранных документов на территории Республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вопросы у жителей возникли после выхода 23 марта 2021 года указа Главы ЛНР Леонида Пасечника о временном порядке легализации и применения документов, выданных компетентными органами иностранных государств. Указ определил единый порядок, обязательный для исполнения всеми органами власти, а также нотариусами Республики.

Не разобравшись, люди посчитали, что иностранными документами считаются все, где нет печати ЛНР. Подлили «масла в огонь» и проукраинские группы в соцсетях.

На самом деле легализации не подлежат документы, выданные госорганами, предприятиями и учреждениями России, ДНР, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. А также – органами и предприятиями Украины до 12 мая 2014 года. И ряд других документов – в указе все расписано подробно.

Проконсультироваться можно в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по телефону горячей линии +38-072-192-40-40. А также по Telegram-каналу «МИД ЛНР: легализация документов» и по электронной почте - legal@mid-lnr.su

Кстати, в Министерстве труда и социальной политики ЛНР провели семинар со специалистами, на котором разъяснили порядок применения иностранных документов при предоставлении социальных гарантий. А в Пенсионном фонде ЛНР пообещали подготовить буклеты и стенды с информацией о применении иностранных документов в сфере пенсионного обеспечения.

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