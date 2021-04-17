На украинском КПВВ выезжающих из ДНР жителей отправляют на обсервацию в больницы

На Украину пропускают только тех жителей, которые установили в смартфоне приложение для самоизоляции. Фото: ГПСУ

Украинские правозащитники бьют тревогу – на пунктах пропуска массово отправляют на обсервацию в больницы жителей, которые едут из ДНР. О сути проблемы у пожилых людей рассказали в благотворительном фонде «Право на защиту».

Уже несколько недель подряд правозащитники фиксируют увеличение количества людей, которых с украинского контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» отправляют на прохождение обсервации. В основном, это пожилые люди, которые не могут приобрести смартфон из-за низкого уровня дохода. При этом самый дешевый смартфон на пункте пропуска стоит минимум 2,5 тысячи гривен.

- Только 9 апреля 7 человек отправились на обсервацию с КПВВ «Новотроицкое», - заявили в фонде «Право на защиту».

Украинский волонтер Екатерина Рачинская отмечает, что люди часто приезжают без смартфона, не могут его купить. Но при этом они слышали, что на территории КПВВ можно сделать бесплатный тест на коронавирус и беспрепятственно пересечь линию разграничения.

- Но это не так. Обязательным условием для пересечения линии разграничения является наличие приложения «Действуй дома». Его можно установить, если операционная система Android устройства не ниже 5.0, - говорит Рачинская.

Напомним, что все въезжающие из республик на Украину люди обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию в домашних условиях под «контролем» приложения в смартфоне «Действуй дома». Срок изоляции можно сократить после получения отрицательного результата ПЦР-тестирования.

Отметим, что КПВВ «Новотроицкое» находится на трассе Донецк-Мариуполь. Это единственный пункт пропуска, через который можно попасть в ДНР и на Украину. Два раза в неделю – по понедельникам и пятницам - власти ДНР разрешают людям, которые зарегистрированы на подконтрольной Украине территории, выехать в незалежную.

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