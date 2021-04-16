Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 апреля 2021 года: Число случаев COVID-19 перевалило за 31 тысячу

32.7% тестов на COVID-19, сделанных накануне, показали положительный результат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки прирост больных коронавирусной инфекцией составил – 202 новых пациента. При этом 935 человек переболели COVID-19 и были сняты с учета, а летальных случаев зарегистрировано 11. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

— За 15 апреля проведено 459 исследований, из них выявлено 150 случаев заболевания (32,7%) и у 52 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Также по результатам проведенных 33 исследования с помощью экспресс-тестов было выявлено 16 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было зарегистрировано 31 066 случаев заболевания, из них на лечении находятся 4504 пациента, выписаны 24 186 человек, летальных случаев 2376. Также выявлено 1018 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Также продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения – 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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