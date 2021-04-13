Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 апреля 2021 года: За сутки у 111 человек выявили пневмонию

За все время в ДНР от коронавируса выздоровели 22 354 человека Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За все время коронавирус в ДНР выявили у 30 635 человек.

- За 13 апреля проведено 418 исследований, из них выявлено 53 случая заболевания и у 16 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

На сегодня в Республике находятся на лечении (стационарном и амбулаторном) 5936 пациентов, выписаны - 22 354 человека, умерли - 2345.

За сутки выявлено 111 новых случаев пневмоний.

- Это на 67 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 86. Всего на лечении 1128 пациентов с пневмониями, из них 539 - на кислородной поддержке (плюс 20 за сутки), - говорится в сообщении.

Также по результатам проведенных 157 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 33 пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 927 таких пациентов.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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