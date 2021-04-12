Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 апреля 2021 16:28

Какие льготы по трудоустройству будут у призывников ДНР после прохождения службы

В Министерстве труда и социальной политики разъяснили права призывников, прошедших воинскую службу
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Во время службы призывники получат навыки владения боевой техникой и оружием. Фото: УНМ ДНР

Во время службы призывники получат навыки владения боевой техникой и оружием. Фото: УНМ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции 7 апреля рассказал о льготах для молодых людей, которые пройдут воинскую службу по призыву.

- После службы появится возможность поступить в вуз на льготных условиях. Или поступить на службу в силовые структуры, - отметил руководитель государства.

- Мы вернемся к той практике, которая была раньше. Когда на службу в МВД, МЧС и другие силовые ведомства принимали только тех, кто прошел срочную службу, - сказал Глава ДНР.

Также после увольнения у срочников будет возможность вернуться на прежнюю работу.

Напомним, Глава Республики в соответствии с Законом ДНР «О воинской обязанности и военной службе» 25 марта 2021 года подписан Указ №79 о призыве граждан 1994-2003 годов рождения на военную службу в апреле-июле 2021 года.

Дончанин Андрей работает в администрации одного из районов столицы. Для него, как и для десятков тысяч потенциальных новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет, важно знать, как будет выглядеть процедура «сохранения рабочего места».

В Министерстве труда и социальной политики ДНР разъяснили, как должны соблюдаться права призывников.

Оказывается, в соответствии с пунктом 3 статьи 36 действующего в Республике Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), в случае призыва работника на военную службу трудовой договор с ним прекращается. При этом уволенному выплачивается выходное пособие в размере не менее двухмесячного среднего заработка (статья 44 КЗоТ).

Статьей 22 Закона ДНР «О статусе военнослужащих» регулируется право на трудоустройство граждан, уволенных с военной службы.

Так, пунктом 5 этой статьи предусмотрены дополнительные права на трудоустройство, в том числе:

— предоставление органами службы занятости населения в первоочередном порядке работы с учетом их специальности в государственных организациях;

— сохранение в течение трех месяцев после увольнения со службы за гражданами, работавшими до призыва в государственных организациях, права на поступление на работу в те же организации на должность не ниже занимаемой до призыва на военную службу.

Также законом предусмотрены другие права на трудоустройство и социальное обеспечение.

Кстати, период срочной военной службы засчитывается в страховой стаж для назначения всех видов пенсий. В том числе и пенсии госслужащего.

В Минтруда обратили внимание, что в соответствии со статьей 6 Закона «О статусе военнослужащих» граждане освобождаются от работы или учебы с сохранением за ними места постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка или стипендии по месту постоянной работы или учебы только на время медосвидетельствования, медобследования или лечения для решения вопросов о призыве на военную службу, а также на время исполнения ими других обязанностей, связанных с призывом на военную службу.

Поэтому Андрею не стоит рассчитывать, что пока он будет на срочной службе, то никто не займет его места на работе. А вот после увольнения райадминистрация должна принять на должность не ниже занимаемой до призыва.

В худшем положении окажутся те, кто работает в негосударственных организациях. Там призывникам никто и ничем обязан не будет после их увольнения со службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Зеленский приезжал в Донбасс для поддержки духа боевиков, которые накануне убили четырехлетнего мальчика из Енакиево

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «КП», что Киев не скрывает применение ударных беспилотников при обстрелах республик (подробнее)

Украинский кризис: Новости