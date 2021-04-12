Какие льготы по трудоустройству будут у призывников ДНР после прохождения службы

Во время службы призывники получат навыки владения боевой техникой и оружием. Фото: УНМ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции 7 апреля рассказал о льготах для молодых людей, которые пройдут воинскую службу по призыву.

- После службы появится возможность поступить в вуз на льготных условиях. Или поступить на службу в силовые структуры, - отметил руководитель государства.

- Мы вернемся к той практике, которая была раньше. Когда на службу в МВД, МЧС и другие силовые ведомства принимали только тех, кто прошел срочную службу, - сказал Глава ДНР.

Также после увольнения у срочников будет возможность вернуться на прежнюю работу.

Напомним, Глава Республики в соответствии с Законом ДНР «О воинской обязанности и военной службе» 25 марта 2021 года подписан Указ №79 о призыве граждан 1994-2003 годов рождения на военную службу в апреле-июле 2021 года.

Дончанин Андрей работает в администрации одного из районов столицы. Для него, как и для десятков тысяч потенциальных новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет, важно знать, как будет выглядеть процедура «сохранения рабочего места».

В Министерстве труда и социальной политики ДНР разъяснили, как должны соблюдаться права призывников.

Оказывается, в соответствии с пунктом 3 статьи 36 действующего в Республике Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), в случае призыва работника на военную службу трудовой договор с ним прекращается. При этом уволенному выплачивается выходное пособие в размере не менее двухмесячного среднего заработка (статья 44 КЗоТ).

Статьей 22 Закона ДНР «О статусе военнослужащих» регулируется право на трудоустройство граждан, уволенных с военной службы.

Так, пунктом 5 этой статьи предусмотрены дополнительные права на трудоустройство, в том числе:

— предоставление органами службы занятости населения в первоочередном порядке работы с учетом их специальности в государственных организациях;

— сохранение в течение трех месяцев после увольнения со службы за гражданами, работавшими до призыва в государственных организациях, права на поступление на работу в те же организации на должность не ниже занимаемой до призыва на военную службу.

Также законом предусмотрены другие права на трудоустройство и социальное обеспечение.

Кстати, период срочной военной службы засчитывается в страховой стаж для назначения всех видов пенсий. В том числе и пенсии госслужащего.

В Минтруда обратили внимание, что в соответствии со статьей 6 Закона «О статусе военнослужащих» граждане освобождаются от работы или учебы с сохранением за ними места постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка или стипендии по месту постоянной работы или учебы только на время медосвидетельствования, медобследования или лечения для решения вопросов о призыве на военную службу, а также на время исполнения ими других обязанностей, связанных с призывом на военную службу.

Поэтому Андрею не стоит рассчитывать, что пока он будет на срочной службе, то никто не займет его места на работе. А вот после увольнения райадминистрация должна принять на должность не ниже занимаемой до призыва.

В худшем положении окажутся те, кто работает в негосударственных организациях. Там призывникам никто и ничем обязан не будет после их увольнения со службы.

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