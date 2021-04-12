Коронавирус в ДНР, последние новости на 12 апреля 2021 года: В Республике уменьшилось количество заболеваний пневмонией

В ДНР на лечении находятся 1157 пациентов с пневмониями Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ДНР за минувшие сутки исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 30566. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 6458 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 21774. Летальных случаев – 2334.

Тем временем, обновилась статистика по заболеваниям пневмонией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 44 пациента, на 13 меньше, чем за предыдущий день. 24 заболевших нуждались в госпитализации. Всего на лечении находятся 1157 пациентов с пневмониями, из них 536 на кислородной поддержке (+10 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 894 пациента, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем, в Республике продолжается иммунизация жителей российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Иммунизацию уже почти полностью прошли военнослужащие, социальные работники. И ряд других категорий населения, которых выделили как приоритетные. Сейчас началась вакцинация всех желающих жителей, которые записались в очередь в Министерстве здравоохранения.

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