Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 апреля 2021 года: С начала пандемии COVID-19 бы диагностирован у 30 566 жителей Республики

В ДНР зафиксировали новый прирост больных COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки врачи диагностировали коронавирус у 109 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— За 11 апреля проведено 398 исследований, из них выявлено 100 случаев заболевания (25,1%) и у 9 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении. — Также по результатам проведенных 68 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 44 пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было официально зарегистрировано 30 566 случаев заболевания, из них на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 6458 пациентов, выписаны 21 774 человека, летальных случаев 2334. Кроме того, выявлено 894 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает о соблюдении противоэпидемиологических мерах в общественных местах. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, проветривать помещение, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей и носить защитную маску.

Тем временем продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения – 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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