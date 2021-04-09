Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 апреля 2021 года: Лечение продолжают больше 6 тысяч пациентов

Благодаря экспресс-тестам медики выявляют больных, переболевших COVID-19 раньше Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике продолжают выявлять новых носителей коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки медики зафиксировали 198 случаев заражения этой инфекцией. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За 8 апреля провели 511 исследований, из них выявили 166 случаев заболевания, а у 32 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также добавили, что за этот период выздоровели и выписались из больниц 147 человек, а вот 10 пациентов не смогли справиться с болезнью и скончались. Кроме того, благодаря экспресс-тестам медики обнаружили 41 пациента, уже переболевшего COVID-19 раньше.

С учетом последних сведений, в Донецкой Народной Республике за время пандемии были подтверждены 30 246 случаев заражения COVID-19. Лечение продолжают 6 262 пациента, выздоровели от коронавируса - 21 670, умерли - 2 314 человек.

Напомним, сейчас в Республике проходит вакцинация всех желающих. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

Прививку от ковида сделают всем желающим

- Иммунизацию уже почти полностью прошли военнослужащие, социальные работники. И ряд других категорий населения, которые мы выделили как приоритетные. Сейчас началась вакцинация всех желающих жителей, которые записались в очередь в Министерстве здравоохранения, - сказал он.

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