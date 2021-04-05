Коронавирус в ДНР, последние новости на 5 апреля 2021 года: За все время Covid-19 выявлен почти у 30 тысяч жителей Республики

Лечение продолжают 6127 пациентов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

4 апреля исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 29 624 человек. Из этого числа 21 223 жителя выздоровели. Зарегистрировано 2274 летальных случая. Лечение продолжают 6127 пациентов.

В Минздраве ДНР рассказали, что за сутки выявлено 51 случай пневмоний. Из них госпитализирован 26.

- Всего на лечении 1080 пациентов с пневмониями, из них 501 на кислородной поддержке, - сказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

Напомним, что за предыдущие сутки коронавирус в Донецкой Народной Республике выявили у 32 жителей. Результаты экспресс-тестирования показали, что 20 жителей переболели этой инфекцией раньше. Всего с 18 марта врачи зафиксировали 671 такой случай.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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