Коронавирус в ДНР, последние новости на 30 марта 2021 года: В Республике вылечились от COVID-19 более 21 тысячи жителей

Медики продолжают вакцинацию жителей Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 253 жителя. 6 человек умерли от опасной инфекции. За это время 72 жителя вылечились от COVID-19.

- Проведено 884 исследования, из них выявлено 229 случаев заболевания (25,9 %) и у 24 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 28950. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 5671 житель. Общее число выписавшихся после излечения – 21044. Летальных случаев – 2235.

За сутки выявлено 83 случая пневмоний, на 40 случаев больше, чем за предыдущий день. 69 человек госпитализированы. Всего на лечении 960 пациентов с пневмониями, из них 484 на кислородной поддержке (+18 за сутки).

Также по результатам проведенных 122 исследований с помощью экспресс-тестов выявлено 46 человек, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта выявлено 509 таких пациента.

Тем временем, в Республике продолжается иммунизация жителей российской вакциной от коронавируса «Спутник V». С целью максимального охвата городов и районов организовано 39 пунктов вакцинации. Иммунизация продолжена жителям, деятельность которых связана с наибольшим риском заражения, - медработникам, социальным работникам и военнослужащим.

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