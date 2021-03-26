В Донецке после реконструкции начнет работать металлургический завод Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На прошедшей неделе украинские власти не только продолжали нарушать минские договоренности, но и пытались запретить само слово Донбасс. Отдельные участники Совета нацбезопасности и обороны Украины доказывали, что это «нарратив, навязанный Россией».

Но вопреки всему, Республика продолжает жить и развиваться. На прошедшей неделе Глава ДНР Денис Пушилин объявил о том, что уже в начале апреля Донецкий металлургический завод будет запущен в работу на полную мощность. Это стало возможным благодаря практически полной реконструкции завода, а также новым инвестициям.

- Возвращение к жизни тяжелой промышленности Донбасса должно способствовать постепенному восстановлению экономики ДНР, что повлечет за собой и актуальность поиска работы в Республике среди молодых специалистов и выпускников. В связи с этим, крайне важной должна стать политика государства в работе с ВУЗами, которые обязаны стать главным кадровым источником для предприятий и госучреждений ДНР. Пример такой политики – прошедшее 25 марта образовательное мероприятие «День карьеры 2021». Благодаря этому событию студенты смогли получить консультации специалистов центров занятости, ознакомится с актуальными вакансиями и наладить прямой диалог с представителями ведомств и министерств. Организатором общения между выпускниками и возможными будущими работодателями выступила Донбасская юридическая академия при участии работников Республиканского и Донецкого городского центров занятости, - говорится в обзоре социально-гуманитарной ситуации, сложившейся в Республике из-за военных действий, который регулярно составляет аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР.

Также важным событием, но уже в культурной жизни, стала новость о начале реконструкции Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко. Во время объявленных работ планируется масштабный ремонт крыши и фасада театра.

Кроме того, несмотря на начало весеннего потепления, омбудсмен ДНР Дарья Морозова призывает граждан быть бдительными и продолжать соблюдать необходимые санитарные нормы до официальных послаблений карантинных мер со стороны государства. Шутки с коронавирусом плохи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач-ординатор Андрей Рыбалка стал «Человеком года» за спасение Снежного от коронавируса

Свою победу в номинации «Лучший молодой медик» он посвятил своей наставнице, главному анестезиологу ДНР Наталье Смирновой, погибшей на фронте борьбы с коронавирусом (подробнее)