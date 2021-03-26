Социолог Евгений Копатько: «Донбасс никогда не был обузой, нужно только дать его жителям определенность»

Евгений верит в потенциал Донбасса, который никогда не был дотационным регионом. Фото: личный архив Евгения Копатько

Евгений Копатько - один из тех, с чьим мнением, порой достаточно резким, высказываемым на публичных площадках России, согласны большинство дончан.

- Евгений, прежде всего, хочется поблагодарить вас за ту смелость, с которой вы отстаиваете интересы жителей Донбасса все эти семь лет войны. Какие изменения в настроениях дончан вы видите?

- Я довольно часто бываю в Донецке и по работе, и по личным делам. Это мой город во всех смыслах, где бы я ни жил и куда бы меня не забросили обстоятельства. И за эти семь лет вижу, как выросла дистанция между Республиками Донбасса и Украиной. Но также я вижу насколько огромна усталость людей, населяющих Республики. Самое страшное, что душит людей, это долгие годы неопределенности. И я повторю свое мнение, с которым не все спешат согласиться в России: нельзя столько лет за счет Донбасса решать свои проблемы. Проблемы имеют свойство накапливаться. А человеческий ресурс – не бесконечный.

- Что скажете по поводу нашего, уже сложно сказать какого по счету, обострения на линии фронта?

- Для этого давайте посмотрим, что происходит со стороны Украины. В конце прошлого года там шла довольно вялая политическая жизнь, которая привела сначала к стагнации позиций Зеленского, а затем и к падению его рейтинга. Чтобы поднять его, началась мобилизация военных настроений. Сначала это была зачистка информационного поля – наезд на оппозиционные каналы, а затем и закрытие их. Даже угрозы членам семей неугодных политиков стали чем-то обыденным для Украины. А самое страшное, что с этой милитаризацией военного пространства согласны большинство украинских граждан. Эта военная истерия помогла Зеленскому поднять свои ставки, но одновременно он стал заложником ситуации, так как от него будут требовать результат. Это либо дипломатическая, либо военная победа. В первом случае – нас ждет очередной Минск с невыполнимыми и невыполняемыми обязательствами. Во втором – возобновление активной фазы войны, тем более Украина вдохновлена победой Азербайджана. В пользу силового сценария говорит подтягивание украинской техники к линии соприкосновения с Республиками. Сейчас мир стал очень прозрачным и утаить подобное очень сложно.

- Насколько справедливы надежды дончан на то, что Россия вмешается и не даст Республики Донбасса в обиду?

- С одной стороны, есть заявления президента РФ, что Донбасс никто в обиду не даст. Есть подобные заявления и от других серьезных российских политиков. С другой стороны, уже в конце 2021 года на территории народных республик будет не менее полумиллиона российских граждан. Как поведет себя Украина с учетом этих новых вводных, посмотрим.

- Возможно, резонанс возникнет, если это будут массовые жертвы. А Украина нас стирает медленно и даже, я бы сказала, буднично. Вот недавно снайпер убил мирного пенсионера, работавшего в своем огороде.

- Помните Ремарка «На Западном фронте без перемен»? Жуть этой войны в том, что семь лет на восточном фронте без перемен. Но в воздухе ощутимо их предчувствие, вечно это противостояние продолжаться не может. Минские соглашения не выполняются с момента их заключения, то есть с 2015 года. И все меньше сторонников прямого диалога Киева и Донбасса, так как условия, которые выдвигает официальный Киев, делают его попросту невозможным. Украина сама отталкивает своих сторонников в том же Донбассе, которые еще недавно были лояльны к ней и видели выход в широкой автономии. Когда люди слышат о планах Украины по их «зачистке», лишении права говорить и обучаться на русском языке, то оптимизма на этот счет у них нет.

Знаю одно, что Донецк никогда не был обузой и иждивенцем. Я помню слова Александра Захарченко, который сказал, что даже в условиях войны у Донбасса есть все условия, чтобы не быть дотационным. Наши люди способны сами всего добиться. Только нужно позволить им это, дать им определенность и ясность, а еще - гарантировать безопасность.

- В чем вы видите спасение Донбасса?

- Задача у людей – выжить. Нужно мобилизоваться. Залог успеха, лично я, вижу в объединении профессионалов-управленцев из России и Донбасса. Не проходимцев, а тех, кто реально умеет работать в таких экстремальных условиях. Нужен некий альянс, содружество, как угодно назовите, который позволит восстановить Донбасс. А когда будет результат от их действий, то и народу станет легче.

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