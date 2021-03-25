Глава ДНР Денис Пушилин открыл Год русской культуры

Торжественная церемония открытия прошла в Донбасс Опере. Фото: denis-pushilin.ru

Торжественная церемония открытия Года русской культуры прошла сегодня, 25 марта, в Донецком академическом театре оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко. В мероприятии приняли участие Глава ДНР Денис Пушилин, представители министерств и ведомств, творческие деятели, жители Республики.

- Мы собрались открыть Год русской культуры и поздравить творческих деятелей с профессиональным праздником. Влияние работников культуры на формирование гражданского общества переоценить невозможно. Именно ваша деятельность выступает духовно-нравственным ориентиром в современном мире, — обратился Денис Пушилин.

Он отметил насыщенную культурную жизнь Республики. Яркие культурные события помогают отвлечься, переосмыслить происходящее, зарядиться энергией.

- Известно, именно творчество исцеляет, помогает развиваться и посмотреть на мир и себя под другим углом. Поэтому на официальном уровне было принято решение отметить богатую культурную жизнь Республики проведением Года русской культуры, - подчеркнул Глава ДНР.

Солисту-вокалисту Донбасс Оперы Вадиму Воловчуку присвоено почетное звание «Заслуженный артист ДНР». Фото: denis-pushilin.ru

Ко Дню работника культуры четверым деятелям культуры были присвоены почетные звания. Денис Пушилин вручил нагрудный знак и удостоверение «Заслуженный работник культуры ДНР» главному балетмейстеру Донецкого музыкально-драматического театра Максиму Кудицкому. Солисту-вокалисту Донбасс Оперы Вадиму Воловчуку и артисту-кукловоду Донецкого театра кукол Любови Шайдер были присвоены почетные звания «Заслуженный артист ДНР», а главный художник Донецкого театра юного зрителя Александр Григоров был удостоен звания «Заслуженный деятель искусства ДНР». Также работникам культуры были вручены почетные грамоты и благодарности.

На открытие пришли представители ведомств, творческие деятели и жители Республики. Фото: denis-pushilin.ru

Мероприятие продолжилось видеообращениями к деятелям культуры от коллег из России и США. На связь с Донецком вышли советский и российский актер, режиссер театра и кино, заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис, режиссер, продюсер, гендиректор киностудии «Горизонт Кино», член Союза кинематографистов РФ Вера Соколова, а также американская пианистка Валентина Лисица. В завершение состоялся праздничный концерт.

Напомним, что в январе на международном форуме «Русский Донбасс» 2021 год был объявлен Годом русской культуры.

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