Коронавирус в ДНР, последние новости на 25 марта 2021 года: В Республике уменьшилось количество заболеваний пневмонией

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 162 жителя. 9 человек умерли от опасной инфекции. За это время 90 жителей вылечились от COVID-19.

- Проведено 499 исследований, из них выявлено 123 случая заболевания (24,7 %) и у 39 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 28318. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 5305 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 20808. Летальных случаев – 2205.

За сутки выявлено 60 случаев пневмоний, на 16 случаев меньше, чем за предыдущий день. 49 человек госпитализированы. Всего на лечении 915 пациентов с пневмониями, из них 464 на кислородной поддержке (+16 за сутки).

Также по результатам проведенного 121 исследования с помощью экспресс-тестов выявлено 35 человек, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта выявлено 404 таких пациента.

Тем временем, в Республике продолжается иммунизация жителей российской вакциной от коронавируса «Спутник V». С целью максимального охвата городов и районов организовано 39 пунктов вакцинации. Иммунизация продолжена жителям, деятельность которых связана с наибольшим риском заражения, - медработникам, социальным работникам и военнослужащим.

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