Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 марта 2021 года: Позади уже год борьбы с пандемией COVID-19

В конце марта прошлого года был зарегистрирован первый случай заражения инфекцией на территории Республики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки медики в ДНР поставили диагноз «коронавирусная инфекция» 130 жителям. При этом болезнь побороли еще 35 человек. Летальных случаев за отчетный период зарегистрировано 10. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства здравоохранения ДНР.

— За 23 марта проведено 342 исследования, из них выявлено 59 случаев заболевания (17,3%) и у 71 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Также по результатам проведенных 212 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 93 пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было зарегистрировано 28 156 случаев заражения инфекцией COVID-19. Из них на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 5242 пациента, выписаны 20 718 человек, летальных случаев 2196. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 316 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Тем временем в Минздраве ДНР отмечают уже год с начала борьбы с пандемией COVID-19. В конце марта прошлого года был зарегистрирован первый случай заражения инфекцией на территории Республики, что в дальнейшем повлекло за собой резкий скачкообразный рост заболеваемости.

Пандемия коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием. Однако на сегодняшний день уже наблюдается положительная динамика. Больше половины госпитальных баз были переведены в штатный режим работы, ослабляют противоэпидемиологические меры, продвигается кампания по иммунизации граждан для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

— Благодаря оперативному принятию управленческих решений Министерством здравоохранения удается поддерживать положительную тенденцию и в дальнейшем позволит достигнуть окончательной победы над COVID-19, — заключили в Минздраве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спасая жизни других, не смог уберечь себя»: В Горловке от коронавируса умер городской пульмонолог

Об этом сообщил глава горадминистрации Иван Приходько (подробнее)