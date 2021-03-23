Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 марта 2021 года: За сутки выявлено 219 зараженных, зарегистрировано 44 выздоровевших

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 28 026 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В министерстве здравоохранения ДНР сообщили, что результатам, проведенных 22 марта исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 219 жителей.

- Проведено 630 исследований, из них выявлен 168 случаев заболевания, и у 51 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

Отмечается, что за сутки выздоровели 44 человека. Зарегистрировано восемь летальных случаев.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 28 026 человек. Из этого числа 20 683 жителя выздоровели. Зарегистрировано 2186 летальных случаев. Лечение продолжают 5157 пациентов.

В Минздраве ДНР рассказали, что по результатам проведенных 212 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 93 пациента, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Кроме этого, за сутки выявлено 85 случаев пневмоний, на 46 случаев больше, чем за прошедшие сутки.

- Из них госпитализировано 64. Всего на лечении 938 пациент с пневмониями, из них 466 на кислородной поддержке, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.